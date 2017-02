Bande-annonce du film A United Kingdom, avec David Oyelowo et Rosamund Pike.

Découvrez la bande-annonce de A UNITED KINGDOM, avec Rosamund Pike et David Oyelowo.

En salles le 29 mars.

Un film d'Amma Asante .

En 1947, Seretse Khama, jeune Roi du Botswana et Ruth Williams, une londonienne de 24 ans, tombent éperdument amoureux l'un de l'autre. Tout s'oppose à leur union : leurs différences, leur famille et les lois anglaises et sud-africaines. Mais Seretse et Ruth vont défier les ditkats de l'apartheid. En surmontant tous les obstacles, leur amour a changé leur pays et inspiré le monde.