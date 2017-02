Bande-annonce du film documentaire Noma au Japon. Visible dans des salles le 26 avril prochain.

Janvier 2015. Le Noma vient de recevoir pour la 4ème fois le titre de meilleur restaurant du monde. Le chef, René Redzepi, décide de fermer son restaurant de Copenhague pour ouvrir une résidence de deux mois à Tokyo, au Japon. Le but : proposer un menu exceptionnel de quatorze plats spécialement conçus pour l’occasion.

René Redzepi et sa brigade ont six semaines pour créer de toutes pièces un menu unique et novateur en harmonie avec la culture japonaise, avec des produits et des saveurs qu’ils ne connaissent pas. Une course contre la montre s’engage.

Avec René Redzepi, Dan Giusti, Lars Williams, Rosio Sanchez, Thomas Frebel, Kim Mikkola.