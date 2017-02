Bande-annonce du film Je danserai si je veux (en salles fin mars).

Découvrez la bande-annonce de Je danserai si je veux, de Maysaloun Hamoud.

Prix du Meilleur Film asiatique au Festival International de Toronto, Prix de la Jeunesse et Prix de l'Autre Regard au Festival International de San Sebastian, Prix du meilleur film, Prix du Public et Prix d'interprétation au Festival International de Haifa, Prix du Public et Prix spécial du Jury au Festival international de Zagreb, Prix du jury et prix du public au Festival des premiers films d'Anonnay,

Loin des clichés et des poncifs, baignée dans une ambiance électro, découvrez le portrait générationnel de trois femmes modernes à Tel-Aviv.

Layla, Salma et Nour, trois jeunes palestiniennes, partagent un appartement à Tel-Aviv, loin du carcan de leurs villes d'origine et à l'abri des regards réprobateurs. Mais le chemin vers la liberté est jalonné d'épreuves.

En salles le 29 mars.