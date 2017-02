Box-office États-Unis : 50 nuances devancé par les Lego, succès pour John Wick 2.

Box-office aux États-Unis, week-end du vendredi 10 au dimanche 12 février 2017. Trois grosses nouveautés à l'affiche.

Visible dans plus de 4.000 cinés, l'animé THE LEGO BATMAN MOVIE s'installe au premier rang avec 55 millions de $ de recettes. Un excellent démarrage, mais inférieur à THE LEGO MOVIE (69 millions). Budget de cette production Warner Bros estimé à 80 millions, hors frais promo. THE LEGO MOVIE avait été un carton assez inattendu il y a 3 ans en Amérique du Nord : 258 millions de recettes Vs 211 millions dans le reste du monde.

50 SHADES DARKER se classe deuxième. Cette romance projetée dans plus de 3700 cinés récolte 47 millions de dollars de recettes. Belle affaire financière en vue encore, le film ayant un budget de prod de 55 millions selon boxofficemojo. Pour rappel, le précédent volet de 50 nuances avait été un triomphe : 570 millions de recettes mondiales pour un budget, hors frais marketing, de 40 millions !

Le film d'action JOHN WICK 2, porté par Keanu Reeves, est 3ème avec 30 millions de dollars de recettes. Très bon résultat sachant qu'en 2014, JOHN WICK avait fini sa carrière US à 43 millions de recettes.

Au pied du podium, SPLIT, ex leader. Le film de M.Night Shyamalan engrange 9 millions de dollars ce week-end, soit 112 millions depuis sa sortie US...alors que le budget de production est d'à peine 10 millions !

Top 5 complété par le drame HIDDEN FIGURES qui en est à 131 millions de recettes, soit 5 fois son budget prod !