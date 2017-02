Box-office France : l'animation en tête, très beau démarrage pour La La Land.

Box-office en France, semaine du mercredi 25 au mardi 31 janvier 2017. Trois nouveautés sur le podium.

Le film d'animation Tous en scène s'impose avec 805.000 spectateurs ; les vacances scolaires devraient bien aider ce long-métrage américain tout au long du mois de février.

Des critiques élogieuses, des récompenses et nominations à foison, voilà qui ne pouvait être que positif pour la comédie musicale La La Land. Très beau démarrage pour ce film avec Ryan Gosling et Emma Stone : 755.000 entrées (et un nombre de copies nettement inférieur à Tous en scène). Et le bouche à oreille va sans nul doute permettre d'autres belles performances pour cette fiction durant les prochaines semaines.

La comédie française L'ascension, avec Ahmed Sylla pour la première fois en tête d'affiche, réalise un démarrage très positif : 345.000 entrées sur 320 copies environ.

Au pied du podium, résistance du drame français Un sac de billes. 311.000 spectateurs environ soit 718.000 en 2 semaines.

Ex leader, la comédie Il a déjà tes yeux recule en 5ème position, mais on note tout de même plus de 305.000 entrées, ce qui fait un cumul de 761.000 en 14 jours. Lucien Jean-Baptiste est assuré de dépasser le million au final. Une excellente nouvelle pour le cinéaste qui a connu un beau succès (La première étoile) suivi de deux gros échecs commerciaux.

Le top 10 :