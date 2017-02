Box-office hebdo : Raid Dingue loin devant, La La Land et L'ascension résistent.

Box-office en France, semaine du mercredi 1 au mardi 7 février 2017. Beaucoup de monde dans les salles, avec pour certaines régions le début des vacances scolaires.

Dany Boon remplit une fois de plus les salles : la comédie Raid Dingue est très largement en tête avec près d'1.47 million d'entrées. De quoi espérer pour le metteur en scène et comédien plus de 4 millions de spectateurs.

L'animé Tous en scène recule au 2ème rang mais enregistre tout de même 628.000 entrées soit 1.43 million en deux semaines.

Podium complété par la comédie musicale La La Land, qui bénéficie sans doute d'un bouche à oreille on ne peut plus positif (sans oublier de très bonnes critiques presse). 560.000 tickets écoulés, ce qui fait un cumul de 1.31 million en 14 jours. La baisse devrait encore être limitée cette semaine.

La comédie L'ascension, au budget modeste et portée par Ahmed Sylla, en passe d'être un succès. 4ème avec 247.000 entrées soit 592.000 en deux semaines.

La nouveauté Rings entre au 5ème rang avec 236.000 spectateurs.

A noter que les productions françaises Un sac de billes et Il a déjà tes yeux (au budget bien plus modeste) sont aux portes du million. Alors que le biopic Dalida, en fin de carrière, peine avec 710.000 entrées.

Le top 10 :