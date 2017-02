Box-office USA : carton pour le film d'épouvante Get Out.

Box-office aux États-Unis, week-end du vendredi 24 au dimanche 26 février 2017.

Écrit et réalisé par Jordan Peele, le film d'horreur Get Out fait un superbe démarrage. 30.5 millions de dollars de recettes, alors que le budget (hors frais marketing) est d'à peine 5 millions ! Par Blumhouse Productions (Paranormal activity, The Purge, Split,...).

Ex leader, l'animé The LEGO Batman movie recule au 2ème rang mais enregistre tout de même encore 19 millions de recettes. Soit 133 depuis sa sortie US (budget de prod estimé à 80 millions selon boxofficemojo).

Podium complété par le succès inattendu John Wick 2. Ce film d'action avec Keanu Reeves en est à 74 millions de recettes en Amérique du Nord alors que le premier volet n'avait engendré que 43 millions de $ de recettes (89 millions dans le monde en 2014).

The Great Wall avec Matt Damon est 4ème en deuxième semaine. Près de 9 millions de recettes, 34 au total. Mais cette production au budget XXL (autour de 150.000.000 $) en est à presque 130 millions de recettes dans le monde grace au marché chinois.

Fifty Shades Darker glisse à la 5ème place. Gros bénéfices en vue : 103 millions de recettes outre-Atlantique, 328 sur la planète...pour un budget hors gros frais promo d'environ 55 millions.

A noter l'indifférence envers la nouveauté Rock Dog : malgré plus de 2000 cinés ayant ce dessin animé à l'affiche, les recettes ne parviennent même pas à atteindre 4 millions. Et c'est un naufrage pour une autre nouveauté: le film d'action Collide, avec un parc de salles assez semblable, démarre de façon catastrophique : 1.5 million de recettes...