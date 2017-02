Box-office USA : Rings loupe la 1ère place, flop pour The space between us.

Box-office aux États-Unis, week-end du vendredi 3 au dimanche 5 février 2017.

Le thriller Split, de M. Night Shyamalan, continue son remarquable parcours : leader avec 14.5 millions de dollars de recettes soit un cumul de 99 millions depuis sa sortie US il y a 17 jours. Le budget de prod n'est que de 10 millions environ.

Le film d'horreur Rings entre en deuxième position. Environ 13 millions de $ de recettes pour cette production qui en a coûté 25, hors frais marketing. En 2002, The Ring avait engendré 129 millions de recettes aux États-Unis, puis en 2005 le volet suivant avait réalisé 76 millions de $ de recettes.

A dog's purpose recule du 2ème au 3ème rang. 11 millions de $ supplémentaires, 33 en 2 semaines (budget hors frais promo : 22 millions de $ selon boxofficemojo).

Hidden Figures quitte le podium : classé 4ème avec 10 millions de recettes, soit 119 depuis sa sortie US alors que le budget n'est "que" de 25 millions.

Encensé par les critiques, La La Land est toujours présent dans le top 5. La comédie musicale en est à 118 millions de dollars de recettes, dont 7.5 ce week-end. Au niveau mondial, le total avoisine les 270 millions. Le budget de production est estimé à 30 millions.

A noter le flop du film de science-fiction The space between us, qui n'entre qu'en 9ème position avec moins de 4 millions de recettes malgré un parc supérieur à 2800 cinémas. Budget, hors frais marketing, d'environ 30 millions de dollars.

Gros échec aussi pour The Comedian, avec Robert de Niro : 1.1 million de recettes pour cette comédie visible dans près de 850 salles.