Caïn saison 5 à partir du vendredi 17 mars sur France 2.

Saison inédite de la série française à succès Caïn dès le vendredi 17 mars à 20h55 sur France 2.

Dans ce cinquième opus, nous retrouvons un Caïn toujours aussi fanfaron, avec son ironie mordante et son côté provocateur, mais en début de saison cette attitude est une pirouette pour défier le sort. Face à l’adversité, il sait se raccrocher à son humour noir et donner le change. Car précédemment, Caïn n’a pu empêcher un psychopathe de s’en prendre aux femmes auxquelles il tenait, et de lui faire du mal… Beaucoup de mal.

Même au fond des abysses, Caïn trouve toujours de l’énergie pour donner un bon coup de roues et remonter à la surface, parce que son carburant, ce sont les assassins ! Une affaire bien tordue, avec de vrais « duels » est toujours pour lui l’occasion de retrouver le moral ! Et il en faudra du ressort à Caïn pour affronter un passé qui est une véritable bombe à retardement.

Cela commence dès le premier épisode, avec Borel, qui débarque au SRPJ, une bombe autour de la taille ! Une vraie celle-là ! Et cette déflagration potentielle n’est que le point de départ de plusieurs ondes de choc qui vont entraîner un véritable raz de marée dans la vie de nos personnages.

Le détonateur s’appelle David Wilker (joué par Jérôme Robart). Il a été condamné à tort, il y a 7 ans pour un meurtre qu’il n’a pas commis… En tout cas c’est ce qu’il prétend. Caïn et Moretti étaient responsables de l’enquête. Gaëlle, l’ex-femme de Caïn est prête à croire David. C’est un grand séducteur manipulateur… Il a quelque chose en lui qui renvoie à la face obscure de Caïn, un effet miroir qui va réussir à battre Caïn sur son propre terrain, avec des armes que notre héros aurait pu utiliser… Car oui, cette fois-ci, Caïn a commis une faute.

Avec : Bruno Debrandt (Caïn), Julie Delarme (Lucie), Frédéric Pellegeay (Moretti), Smadi Wolfman (Dr Stunia), Mourad Boudaoud (Borel), Anne Suarez (Gaëlle), Delphine Théodore (Tina) et parmi les guests pour cette nouvelle saison Jérôme Robart, Cristiana Reali, François Caron, Martin Lamotte, Mylène Demongeot, Gregori Derangère, Nicole Calfan, Hélène de Saint-Père, Philippe Résimont et Gaëla Le Devehat.

Arches narratives de la saison : Claude Scasso et Bertrand Arthuys.

Scénarios : Claude Scasso, Bertrand Arthuys, Pauline Rocafull, Sophie Baren, Denis Alamercery, Sébastien Paris, Eric Verat, Jean-Marie Chavent, Dominique Golfier, Laurent Vachaud, Akima Seghir.

Crédit photo © François Lefebvre - France 2.