Canal+ met un terme au Grand Journal le mois prochain.

Nouvelle programmation en fin d'après-midi et en avant-soirée dès le 20 mars prochain sur Canal+ : out Le grand journal, gros échec d'audience depuis la rentrée (et en perte de vitesse la saison précédente). Dernière le 3 mars. Des "best of" suivront durant deux semaines...

"À partir du 20 Mars, nouvel access avec encore plus de cinéma sur CANAL+ a partir de 17H40. Le clair débutera désormais à 19H20. CANAL+ remercie chaleureusement les équipes du Grand Journal qui travaillent à de nouveaux projets d’émissions".