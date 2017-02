Cash Investigation le 28 février : nouvelles révélations des Panama Papers.

Au mois d’avril dernier, vous avez été près de 4 millions à suivre l'enquête de Cash Investigation sur les paradis fiscaux. Mais que s’est-il passé depuis ? Et ce scandale a-t-il vraiment cessé ?

Pour répondre à ces questions, les journalistes de ce rendez-vous de France 2 animé par Elise Lucet ont décidé de ne pas lâcher l’affaire. L’équipe revient mardi 28 février à 23 heures sur l’impact de la plus grande fuite de documents de l’histoire avec de nouvelles révélations et vous livre les derniers secrets des Panama Papers.

Il y a 10 mois, l’existence de la plus grande fuite de documents de l’histoire était révélée. La divulgation de 11 millions et demi de données provenant d’un cabinet d’avocats panaméen a permis de mettre au jour un système planétaire de dissimulation d’argent sale. Cachés derrière des sociétés offshore, on retrouve des chefs d’Etat mais aussi de grands industriels. C’est un consortium international de 380 journalistes qui a sorti l’affaire le 3 avril 2016. Des informations explosives qui ont ébranlé de nombreux gouvernements dans le monde. Mais près d'un an après, où en est-on ? Quel a été l’impact de ces révélations? Les belles promesses des dirigeants ont-elles été suivies d’actes ?

Le journaliste Benoît Bringer retrace les conséquences concrètes du scandale et prolonge l’enquête grâce à de nouveaux éléments issus des Panama Papers.

En France, c’est la Société Générale qui s’est retrouvée au coeur du scandale. Les Panama Papers ont permis de découvrir que la banque a créé et administré des centaines de sociétés offshore pour ses clients. Suite aux informations divulguées par Cash et le journal Le Monde, le Directeur Général de la banque a été entendu par la commission d’enquête parlementaire du Sénat. Après des mois d’attente, Elise Lucet va à sa rencontre, avec de nouveaux éléments en main.

Dans les documents secrets, les équipes de Cash ont découvert qu’un grand nombre de Français ont utilisé des sociétés écran pour détenir des comptes à l’étranger. Depuis, une gigantesque enquête a été ouverte par le Parquet National Financier. Dans le viseur de la justice, une vingtaine de « cibles ». De son côté, le ministère des finances a procédé au contrôle de 560 contribuables.

En Islande, les Panama Papers ont provoqué un séisme politique. Sur place, l’enquête a été menée par un journaliste indépendant incorruptible. Cash vous raconte l’histoire de ce reporter qui a fait tomber le Premier Ministre de son pays. Un vrai polar scandinave.