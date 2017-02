Ce qui attend les candidats dans Top Chef ce mercredi soir sur M6.

Ce mercredi 8 février, 3ème partie de Top Chef sur M6, plus grand concours de cuisine réservé aux professionnels.

Philippe Etchebest, Hélène Darroze et Michel Sarran sont toujours à la tête de leur propre brigade de candidats. Un des Chefs a perdu l’un de ses candidats durant la semaine précédente. Les 11 candidats toujours en lice vont s’affronter dans deux nouvelles épreuves pour éviter la dernière chance. Lors de l’épreuve de dernière chance, les chefs goûtent les plats à l’aveugle… ainsi, sans le savoir, l’un des chefs peut éliminer un de ses propres candidats.

Epreuve de Jean-François Piège : la « boite noire ». Evènement cette semaine : c’est le retour de la redoutable « boite noire ». Une épreuve emblématique de Top Chef qui va donner du fil à retordre aux candidats… mais aussi à leurs chefs de brigades. Plongés dans le noir le plus total, 2 candidats de chaque brigade vont devoir reconnaître un plat réalisé par Jean-François Piège uniquement grâce au goût et au toucher. Mais ce qu’ils ignorent, c’est que la brigade ayant reconnu le moins d’ingrédients ne cuisinera pas, et ira directement en dernière chance. Les candidats des deux autres brigades, ainsi que leur chef, devront ensuite reproduire la recette, sans aucun repère visuel, sous l’œil amusé de Jean-François Piège qui cette année a multiplié les difficultés.

Epreuve de Georges Blanc : le poulet pomme de terre. La deuxième épreuve amène les 5 autres candidats en Bresse, en plein cœur du 1er village gourmand de France, chez Georges Blanc, Chef triplement étoilé depuis 35 ans. Les candidats doivent revisiter un grand classique de la gastronomie française : le poulet /pomme de terre sous le regard de leur chef mentors. Mais pour avoir un maximum de temps pour cuisiner, ils devront gagner des quizz testant leurs connaissances culinaires. Epaulés par leurs chefs, les candidats redoubleront d’efforts pour sortir un plat digne d’un trois étoiles qu’ils aient 30 minutes ou 1h30 en cuisine. Plus que jamais ils devront gérer leur stress et prouver qu’ils ont l’étoffe de grands professionnels.

Dernière chance. L’épreuve de la dernière chance oppose les candidats qui ne sont pas qualifiés. Cette semaine, le défi est de réaliser un plat gastronomique craquant en 1 heure. A l’issue de cette épreuve jugée à l’aveugle, un des chefs de brigade éliminera sans le savoir l’un des siens.