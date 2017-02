Cellule de crise ce soir sur France 2 : De Paris à Fukushima, les secrets d'une catastrophe.

Comment se prennent les décisions quand la pression monte brusquement, quand les enjeux deviennent vitaux? Qui sont les hommes et les femmes de l'ombre? Quels sont les enjeux de pouvoir? Quelles sont les stratégies de communication? "Cellule de crise", présenté par David Pujadas, invite le téléspectateur à revivre, comme s'il y était, les moments les plus tragiques de notre histoire récente. En allant voir derrière le rideau du pouvoir, le magazine décrypte l'exercice de l'Etat et la gestion de crise.

Ce dimanche 12 février à 22h45 : De Paris à Fukushima, les secrets d'une catastrophe.

11 mars 2011 : L’accident nucléaire de Fukushima, le plus important après Tchernobyl, éclate. Dans un Japon doublement ravagé par un séisme et un tsunami, les opérateurs de la centrale nucléaire de Fukushima perdent le contrôle de 4 réacteurs. La peur d’une contamination radioactive met la planète en alerte.

L’étonnante impréparation et les improvisations des Japonais qui aggravent la situation, le courage des hommes sur le terrain, la mobilisation de la France qui monte en première ligne pour défendre les intérêts de son industrie… Depuis le cœur de la centrale jusqu'aux couloirs de Matignon, grâce au récit et aux révélations des acteurs directs des événements, Cellule de Crise raconte l’histoire secrète de la catastrophe de Fukushima. ​