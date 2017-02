On savait déjà que l'ex comédien Jean-Paul Belmondo serait honoré lors de la prochaine cérémonie des César, retransmise sur Canal+. Ce jeudi soir, on apprend que le comédien, producteur et metteur en scène George Clooney recevra un César d'honneur pour sa carrière.

Rendez-vous dans 3 semaines, le vendredi 24 février à 21 heures, en clair sur Canal+.