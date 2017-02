Changement de programmation sur France 3 IDF : Sous la capuche, lundi après le Grand Soir 3.

Suite aux débordements survenus dans les banlieues, France 3 Paris Île-de-France bouleverse ses programmes en proposant aux téléspectateurs de voir ou revoir le documentaire Sous la Capuche - 10 ans après les révoltes de Clichy-sous-Bois.

"Le 27 octobre 2005, deux adolescents de Clichy-sous-Bois, Zyed Benna et Bouna Traoré, meurent électrocutés dans un transformateur EDF, alors qu’ils fuyaient la police, appelée sur place pour un cambriolage sur un chantier. C’est le début de 3 semaines de révoltes, qui, parties de la ville de Clichy-sous-Bois, gagnent les quartiers populaires de plusieurs banlieues françaises. Rapidement dépassé par les événements, le gouvernement décrète l’état d’urgence qui perdurera pendant 3 semaines.

Le 17 novembre 2005, on compte 10.000 voitures brûlées, des établissements scolaires, des bus, ou des équipements publics vandalisés ou détruits par le feu. Le profil-type des émeutiers, jeunes français issus de l’immigration, le confinement géographique de ces révoltes dans les quartiers populaires de banlieue, et leur traitement médiatique, sont l’occasion d’une prise de conscience qu’il existe un problème profond, non seulement social et économique mais aussi racial, et qu’une minorité ne parvient pas à trouver sa place dans la société française. À travers 3 portraits croisés d’habitants de Clichy-sous-Bois et de Villepinte qui nous raconteront leurs vies, leurs engagements, leurs difficultés, leurs choix, le film montrera que 10 ans après, même si des choses ont été faites, il est toujours aussi difficile de trouver sa place quand on est jeune, enfant d’immigrés, et que l’on vit dans ces territoires."

Ce documentaire est diffusé à la place du documentaire Louise et a été diffusé dans le cadre de la programmation "Octobre des cités, le mois des grands ensembles".