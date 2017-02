A 20h20 sur France 5 ce lundi 20 février, Claire Chazal reçoit Grand Corps Malade qui co-réalise son premier film « Patients », en salles le 1er mars.

Les sujets proposés lors de ce rendez-vous :

DANS LA TÊTE DE RAMZY. Grand Corps Malade a fait les premières parties d’Eric Ramzy à l’Olympia. Entrée Libre s’est glissé dans la tête de Ramzy Bedia à l’affiche de deux films Une vie ailleurs d’Olivier Peyon et Chacun sa vie de Claude Lelouch.

MEHDI ET BADROU. Medhi Melkat* et Badroudine Said Abdallah publient à 4 mains le roman Minute qui raconte les 60 secondes hypothétiques de l’élection de Marine le Pen. Rencontre avec les Kids du Bondy Blog.

CHARLES AZNAVOUR. A 92 ans, Charles Azanavour est en tournée dans les salles les plus prestigieuses du monde. L'occasion de voyager avec lui à travers son passé et de mieux comprendre l'univers de cet auteur au répertoire colossal, entre influences orientales, chansons d'amour et écrivains classiques.

* Tourné avant la polémique qui a éclaté sur Twitter au sujet de messages nauséabonds sur le compte @mehdi_meklat