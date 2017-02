Clasico OM - PSG : Entretien avec Frank McCourt sur BFM Sport et dans Stade 2.

Dès 9 heures ce dimanche sur BFM Sport, à l'occasion du match OM - PSG, émission spéciale dans le « Grand Week-End Sport » avec un entretien de Frank McCourt.

Ce dernier parlera de l’actualité de l’OM, de sa prise de fonction et des choix qu’il a opérés au sein du club.

Puis à 18 heures dans Stade 2 sur France 2 : Fabien Lévêque s'est entretenu avec le nouveau propriétaire de l’OM, Frank McCourt, à quelques heures de son premier Clasico face au PSG, dans un Stade Orange Vélodrome à nouveau archi-comble.

L’homme d'affaires américain affiche clairement son ambition : ramener l'OM au sommet du football français et européen. Il s’explique en toute franchise, face aux caméras de Stade 2, sur le mercato passé et à venir, sur l'arrivée de Dimitri Payet, figure de proue de son projet « OM Champions » et sur sa volonté de développer la formation.

Pour rappel, OM - PSG est à suivre dès 21 heures sur Canal+.