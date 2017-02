Columbo en lieu et place de Person of interest dès ce soir sur TMC.

Conséquence de l'audience très faible de la série Person of interest le samedi soir sur TMC, la chaîne du groupe TF1 arrête les frais ce soir. Place en lieu et place à une valeur sûre : l'inspecteur Columbo dès 20h55 (idem les samedis 18 et 25 février).

Ce 11 février : épisode Des sourires et des armes.

Réalisé par Leo Penn.

Avec : Peter Falk (Le lieutenant Columbo), Bernard Behrens (George O'Connell).

Un poète irlandais, qui appartient à une organisation pacifiste, fournit des armes à l'IRA. Lorsque le trafiquant auquel il achète ses armes lui annonce une augmentation de ses prix, il le supprime...

A 22h40, un deuxième épisode.