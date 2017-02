Selon Le journal du dimanche et la station RTL, une intervention télévisée de François Fillon, candidat de droite en pleine tourmente, se prépare.

RTL précise que ça pourrait être dès demain, lundi 6 février : "Une sorte d'opération vérité, "opération transparence". (...) L'idée est de faire de la transparence sur tout : sa femme, ses enfants, sa société de conseil. Quitte à tout déballer, François Fillon envisagerait aussi pour la première fois depuis le début de cette affaire d'émettre publiquement des regrets. "

La situation devient on ne peut plus préilleuse pour l'ex chef de Gouvernement : selon un sondage IFOP pour le JDD, 68% des Français interrogés souhaitent qu'il retire sa candidature à la présidentielle. Ces derniers jour,s à deux reprises, un sondage a classé François Fillon seulement 3ème du premier tour, derrière Le Pen et Macron.