Crashing saison 1 dès le 20 février sur OCS City.

Diffusion du 20 février au 10 avril sur OCS City de la nouveauté Crashing.

Créée par Peter Holmes pour HBO.

Avec : Peter Holmes, Lauren Lapkus (Jess), Sarah Silverman,T.J. Miller, Artie Lange, George Basil (Leif), Ilana Becker (Ellen), Amy Bettina (Julianne)…

Avant les rires aux éclats dans des salles combles, avant les tournées, avant le succès, il y a… la galère. Celle de Pete Holmes, un comédien de stand-up New-Yorkais que la vie a décidé de torturer. Trop gras, trop mince, trop grand, pas assez charismatique (il se définit lui-même comme la version lesbienne de Val Kilmer), Peter fait régulièrement rire contre son gré. Elevé dans le culte de Dieu, celui qui avait prévu de devenir pasteur de jeunesse voit son destin prendre une nouvelle direction quand il décide de s’adonner à sa passion : faire rire.

Nous faisons sa connaissance alors que sa femme, Jess, le quitte pour son amant, l’inénarrable hippie Leif. Après s’être fait entretenir par ses parents (une mère envahissante et sans filtre, et un père dominé par son épouse) et sa femme pendant toute sa vie, Peter va devoir se prendre en main et reprendre sa vie à zéro.