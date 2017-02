Découvrez le Palmarès de la Berlinale 2017 (cinéma).

Le festival du film de Berlin se termine ce samedi avec l'annonce du palmarès. Pour rappel, le cinéaste Paul Verhoeven présidait le jury. A ses côtés, Dora Bouchoucha Fourati, Olafur Eliasson, Maggie Gyllenhaal, Julia Jentsch, Diego Luna, Wang Quan’an

Ours d'Or : On body and soul d'Ildikó Enyedi.

Grand prix du jury : Félicité, film d'Alain Gomis.

Prix Alfred Bauer (un Ours d'argent) : Pokot (Spoor) d'Agnieszka Holland.

Ours d'argent pour la mise en scène : Aki Kaurismäki pour Toivon tuolla puolen (The Other Side of Hope)

Meilleur scénario : Sebastián Lelio et Gonzalo Maza pour Una mujer fantástica (A Fantastic Woman) by Sebastián Lelio

Prix d'interprétation masculine : Georg Friedrich dans Helle Nächte (Bright Nights) de Thomas Arslan

Prix d'interprétation féminine : Kim Minhee dans Bamui haebyun-eoseo honja (On the Beach at Night Alone) de Hong Sangsoo

Ours d'argent pour la contribution artistique : Dana Bunescu pour Ana, mon amour de Călin Peter Netzer.

Ours d'or du meilleur court-métrage : Cidade Pequena de Diogo Costa Amarantes.