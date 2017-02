Hier, TF1 a révélé la date de diffusion de Koh-Lanta Cambodge : démarrage le vendredi 10 mars à 21 heures.

De nouvelles épreuves et l’intégration d’une troisième équipe sont venues apporter du piment à la compétition et surprendre les aventuriers, souligne Denis Brogniart qui était impatient de découvrir la manière dont les équipes allaient être constituées et comment les aventuriers allaient accueillir la nouvelle. "J’étais aussi très curieux de voir les conséquences de l’arrivée d’une troisième équipe à travers les intrigues et les péripéties dans les différents camps, ainsi que dans les épreuves. Si certaines variantes de l’édition précédente ont disparu comme l’anneau d’or, j’ai rapidement remarqué que l’enjeu allait être encore plus grand dans ce Koh-Lanta".

Avec l’arrivée de l’équipe bleue, la dose de suspense sera triplée, promet l'animateur. Les téléspectateurs seront tenus en haleine durant les épreuves d’immunité où deux équipes seront désormais exemptées de conseil d’élimination en cas de victoire. "Ainsi, l’objectif sera tout autre : dorénavant, il ne s’agira plus essentiellement de décrocher la première place aux épreuves, mais surtout de tout faire pour éviter d’arriver dernier. Cette évolution dans le jeu entraînera d’ailleurs une gestion différente des éliminations par les aventuriers, avec des prises de conscience très intéressantes comme on n’a jamais vu dans Koh-Lanta !"

On remarquera, enfin, un réel renforcement du suspense et de la motivation chez les concurrents, complète Denis Brogniart. Qui ajoute que le public pourra découvrir trois équipes très différentes les unes des autres, avec une organisation sur le camp et dans les épreuves propre à chacune. "Mais ce sont dix-huit aventuriers qui s’affronteront. De ce fait, le système de jeu sera logiquement encore plus important. Idem côté ambiance : le stress et les tensions seront palpables et le risque plus grand. En effet, lorsqu’une équipe ira au conseil, chaque aventurier aura désormais un risque sur six de quitter l’aventure ; ce qui va décupler les émotions".