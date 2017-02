Des heures et des heures de rugby sur France 2 et France 4 ce samedi.

Aujourd'hui, samedi 4 février, c’est le lancement du Tournoi des 6 Nations 2017 sur les antennes de France Télévisions.

Pour le coup d’envoi de cette édition 2017, c’est une journée exceptionnelle que France Télévisions propose aux téléspectateurs, avec plus de dix heures de rugby non-stop sur France 2 et France 4 et la diffusion d’un triple « crunch ».

Symbole de la rivalité ovale franco-anglaise, le « Crunch » se déclinera en effet en trois exemplaires ce samedi, avec les matches du XV de France, de France Féminines et de France U20 contre leurs homologues anglais(es).

Trois batailles acharnées de 80 minutes chacune au programme de cette journée de rugby sur France Télévisions, qui se terminera par la diffusion d’un documentaire dédié à l’histoire du « Crunch ».

Outre ces trois affrontements franco-anglais, France 2 proposera également de vivre en direct la rencontre Ecosse / Irlande à partir de 15h15 avec aux commentaires : Laurent Bellet et Jérôme Cazalbou. Sans oublier à 14h50 et 17h25 le magazine XV/15 présenté par Cédric Beaudou et Raphaël Ibanez..

12h50, France 4 : Tournoi des VI nations des moins de 20 ans, Angleterre - France.

14h50, France 2, magazine XV/15.

15h25, France 2 : Tournoi des VI nations, Ecosse - Irlande.

17h25, France 2 : XV/15.

17h40, France 2 : Tournoi des VI nations, Angleterre - France.

20h25, France 4 : Torunoi des VI nations féminin, Angleterre - France.

22h20, France 4 : Le Crunch, toute une histoire, un documentaire de 52 minutes, écrit et réalisé par Félicien Taris. Au son de la voix de François Berléand, revivez l’histoire de cette rivalité rugbystique, entre faits d’Histoire, faits de jeu, anecdotes et témoignages d’anciens joueurs emblématiques de la légende du « crunch », tels que Pierre Albaladejo, Jean Gachassin, Serge Blanco, Fabien Galthié ou encore Jonny Wilkinson.

Crédit photo © Gilles Gustine - France 2.