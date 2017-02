Dès le 11 mars sur ARTE, programmation spéciale à l'occasion des 60 ans du traité de Rome.

Le traité de Rome, acte de naissance de l’Union Européenne, fête ses 60 ans le 25 mars prochain. À cette occasion, ARTE propose une programmation spéciale consacrée aux valeurs européennes communes, d’un point de vue historique, culturel et sociétal.

► Samedi 11 et mardi 14 mars à 20h50 : NOTRE EUROPE, QUELLE HISTOIRE.

Série documentaire de Christel Fomm et Martin Carazo Mendez (Allemagne, 2016, 10x43mn)

De l’Antiquité grecque à l’UE des Vingt-Huit, dix épisodes pour réviser les grandes étapes de l’histoire européenne, avant les 60 ans du traité de Rome. Une traversée teintée d’humour, d’esprit critique et d’émotion, grâce notamment aux apartés irrévérencieux offerts par deux comédiennes, l’une allemande, l’autre française, Annette Frier et Antonia de Rendinger.

► Lundi 13 mars vers minuit : EUROPE, SHE LOVES.

Documentaire de Jan Gassmann (Suisse/Allemagne, 2016, 1h39mn).

Le quotidien de quatre jeunes couples dans une Europe déclinante. Un documentaire choral qui interroge l’amour comme force de résistance politique. .

► Mercredis 15 & 22 mars à 22h25 : CINEKINO.

Série documentaire de Jean Ollé-Laprune et Rainer Rother (France, 2016, 10x26mn).

Le cinéma européen, c’est plus de 120 ans d’histoire du film et plus de 1 000 nouvelles productions annuelles. CineKino (produit en collaboration avec les grandes chaînes publiques européennes partenaires d’ARTE) présente des temps forts, des scènes-clés et des trésors de ce cinéma issus de dix pays. De nombreux extraits de films, scènes d’archives et interviews-coups de cœur d’acteurs et réalisateurs.

► Mardi 21 mars à 20h50 : LA BATAILLE POUR L’EUROPE.

Documentaire d’Achim Scheunert (Allemagne, 2016, 1h30mn).

La victoire du Brexit a fait l’effet d’un séisme politique en Europe. Sommes-nous en train de vivre le début de la fin de l’UE ? Ce documentaire se penche sur les stratégies et les alliances géopolitiques qui ont dessiné le visage de la communauté, depuis ses débuts – éclairant par là même les erreurs qui ont mené l’Europe au bord de l’implosion.

► Mardi 21 mars à 22h35 : 1950-1957, DANS LES COULISSES DU TRAITÉ DE ROME.

Documentaire-fiction de Martin Fraudreau (France, 2016, 52 mn).

Le 25 mars 1957, les représentants de la France, de l’Italie, de la RFA et du Bénélux signent à Rome les traités constitutifs de la CEE. L’Europe est née. Il a fallu sept ans aux pays concernés pour transformer l’idée d’une association de pays en une réalité économique, annonçant une réalité politique. Retour sur les péripéties et les rebondissements de ces sept ans de réflexion.