Document ce soir sur l'histoire du sauvetage du trésor de Tombouctou.

Tombé aux mains des djihadistes en 2012, Tombouctou a réussi à sauver ses manuscrits séculaires, un patrimoine culturel inestimable. Histoire d'un combat, relatée ce mercredi 22 février à 23 heures sur ARTE.

Documentaire inédit de Lutz Gregor.

En avril 2012, la nuit s'abat sur le solaire Tombouctou : venus du nord du Mali et du désert, les djihadistes d'Ansar Dine envahissent la ville et font régner la terreur. Non content d'imposer (surtout aux femmes) une dictature se réclamant de la charia et du rejet du mode de vie occidental, le groupe armé s'attaque aussi à la culture et à l'histoire de la cité. Ancien grand centre spirituel arabo-africain qui connut son apogée aux XVe et XVIe siècles, et carrefour commercial au croisement de nombreuses cultures, Tombouctou incarne ce que les miliciens islamistes ne supportent pas : le brassage, le savoir et la tolérance. Détruisant de nombreux mausolées, ils menacent surtout les bibliothèques et leurs inestimables trésors, des manuscrits séculaires, porteurs de la mémoire du pays.

Servi par une réalisation aussi délicate que peut l'être l'art des copistes, mais incluant des séquences plus inquiétantes avec les djihadistes, le documentaire de Lutz Gregor éclaire un pan moins connu de la culture africaine, annonce ARTE : le patrimoine écrit.

Il donne la parole aux habitants de Tombouctou qui, héritiers, chercheurs, historiens ou représentants de l'Unesco, ont su préserver l'amour du livre, inscrit dans l'histoire de la cité. À tel point qu'une évasion à grande échelle des manuscrits fut orchestrée au nez et à la barbe des salafistes, en dépit du danger. Malgré cette résistance clandestine, quatre mille exemplaires seront brûlés, avant la reconquête par les armées française et malienne en janvier 2013.

Crédit photo © Lutz Grégor.