Documentaire consacré au « survival movie » le 13 mars sur Canal+.

Qu’est-ce qu’un « survival movie » ? Quelles sont ses caractéristiques, ses aspirations métaphysiques, et les raisons de l’engouement du public pour le genre ?

Autant de questions auxquelles répondent Stéphane Bergouhnioux et Jean-Marie Nizan dans un documentaire riche d’intervenants et d’extraits. A découvrir le lundi 13 mars à 22h30 sur Canal+ Cinéma.

"Le « survival movie » est un genre majeur du cinéma ; citons DESIERTO, SEUL AU MONDE, DELIVRANCE, THE REVENANT, ESSENTIAL KILLING, ALL IS LOST… Des films au langage universel, qui placent leur personnage, l’Homme, dans un environnement sauvage où survivre est le défi. Survivre aux éléments ou à la barbarie humaine, c’est selon, le but étant de faire vivre par procuration au spectateur l’expérience à laquelle est confrontée le héros, voire d’accepter son sort, et sa mort. Ce genre se démarque par l’effet significatif qu’il produit dans la mémoire collective ; on ressort métamorphosé de cette expérience, marqué.

Souvent caractérisés par une histoire simple, ces « survival movies » - qui connaissent des tournages dans des lieux périlleux (mers glaciales, déserts arides) - n’en sont pas moins complexes à élaborer, devenant ainsi un périple à part entière pour l’équipe technique et les comédiens.

Pour cerner tous les aspects du genre, Stéphane Bergouhnioux et Jean-Marie Nizan donnent la parole à de prestigieux invités – réalisateurs, acteurs, directeurs photo, musiciens – dont les témoignages s’entrecroisent et tissent un tableau éloquent : Leonardo diCaprio, Woodkid, Michael Douglas, Gael Garcia Bernal, Baltasar Kormakur, Walter Hill…. évoquent l’accord homme-nature, et l’animalité - voire la sauvagerie - que chacun porte en soi. Nombre d’extraits confortent leurs différents points de vue dans ce voyage tant physique qu’intérieur parcourant le septième art".