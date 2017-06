Nouvelle venue dans les offres Canal, Viceland, chaîne destinée aux jeunes générations, avait diffusé en février dernier le documentaire événement Oscarisé « O.J. : MADE IN AMERICA ».

Les téléspectateurs découvriront les 5 x 1h30 en clair les 7 et 8 juillet sur ARTE. Vendredi 7, parties 1 et 2 entre 20h50 et 00h00 environ.

Le 12 juin 1994, Nicole Brown Simpson et Ron Goldman sont retrouvé poignardés à mort sur la propriété de Nicole Brown à Los Angeles. Les soupçons se tournent rapidement sur la star du football américain et l’ex-mari de Nicole Brown : O.J. Simpson. Alors qu’il est reconnu non coupable le 3 octobre 1995, son procès controversé et très médiatisé est le reflet culturel de l’Amérique moderne et continue de fasciner plus de décennies après.

De son arrivée à l’Université de Californie du Sud à son incarcération en 2007 pour vol à main armée et enlèvement (O.J. purge actuellement une peine de prison de 33 ans), le documentaire revient sur l’ascension et la chute d’Orenthal James Simpson, idole du football américain, tout en dressant en parallèle un récit plus large sur la ville de Los Angeles qui sert de terrain aux tensions raciales et joue un rôle dominant dans les relations tumultueuses entre son service de police et sa communauté afro-américaine.