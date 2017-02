En tournage : nouvel épisode de Cassandre, avec Gwendoline Hamon.

Alors qu'un inédit a rencontré le succès public le week-end dernier sur France 3, les tournages de la série Cassandre reprennent. Jusqu'au 15 mars à Lyon et dans sa région.

Avec : Gwendoline Hamon (CASSANDRE), Alexandre Varga (PASCAL ROCHE), Dominique Pinon (JEAN-PIERRE MARCHAND), Jessy Ugolin (NICKY), Emilie Gavois Kahn (LA MAJOR), Jules Houplain (JULES) Béatrice Agenin (EVELYNE ROCHE), Bruno Wolkowitch (DAVID CHALMONT), Anne Girouard (SYLVIE CHALMONT) ...

Episode 5 : Retour de flamme. Meurtre spectaculaire sur un château en cours de restauration à Annecy le vieux : le maire du village jaillit telle une torche humaine et s’écrase dans le vide. Mais qui peut en vouloir à ce Maire pourtant aimé de tous ? Les délinquants effectuant leurs TIG sur le chantier ? Affaire de moeurs ? Et pourquoi personne n’a parlé à Cassandre de Guillaume « le miraculé », cet enfant disparu en 2004 qui a réapparu 10 ans plus tard ? Impossible n’est pas Cassandre et l’ex-patronne du 36 ne reculera devant rien pour faire éclater la vérité…

Réalisé par Hervé Renoh. Auteurs : Bruno Lecigne et Mathieu Masmondet.

Crédit photo © Fabrice Lang - France 3 - TelFrance.