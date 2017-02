Enfants au Cambodge : Le témoignage de Marie-France des Pallières dans Sept à Huit.

Pour l'émission Sept à huit, en juin 2013, une équipe est partie à la rencontre d'un couple de retraités français installé à Phnom Penh et à l'histoire édifiante.

En 1995, lorsqu'ils arrivent au Cambodge, ces baroudeurs retraités sont immédiatement choqués par le nombre d'enfants dans les rues de la capitale, ils décident d'aller à leur rencontre et de les aider. Grâce aux fonds qu'ils récoltent chaque année en sillonnant la France en camping-car, ils bâtissent l'une des plus grandes écoles du Cambodge. Les enfants y sont nourris et éduqués gratuitement.

Christian Des Pallières est décédé très récemment. Sa femme, Marie-France, continue seule désormais le combat de leur vie. Elle témoigne face à Thierry Demaizière ce dimanche en avant-soirée sur TF1 (diffusion vers 19h30).

A noter que le documentaire est encore projeté dans quelques salles. L'histoire : Aujourd’hui, ils ont 25 ans et finissent leurs études ou commencent à travailler. Tous, lorsqu’ils étaient enfants, devaient fouiller dans la décharge » à ciel ouvert » de Phnom-Penh au Cambodge. C’est là que Christian et Marie-France, un couple de voyageurs français, les rencontrent, il y a plus de 20 ans. Ils décident alors de se battre sans limite pour sortir ces enfants de cet enfer.