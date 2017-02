Enquête sur le business monastique ce soir sur France 5.

Dans notre pays, plus de 200 abbayes fabriquent des produits alimentaires, textiles, ou cosmétiques. Le marché, estimé à environ 75 millions d'euros, ne cesse de grandir. Réputés sains et naturels, ces produits rassurent les consommateurs en quête d’authenticité.

Les monastères l’ont bien compris. A tel point que certains religieux n’hésitent plus à prendre des cours de marketing pour mieux vendre leurs produits. D’un côté, la recherche de la spiritualité, de l’autre, celle de la rentabilité : deux univers a priori incompatibles, qui finissent par se rencontrer.

Enquête de Céline Destève ce dimanche en première partie de soirée sur France 5.

A l’abbaye de Chantelle, Oelenberg, Igny ou Citeaux, nous suivrons le travail des moines et des sœurs qui œuvrent au développement et à la prospérité du business monastique. La finalité n’est pas le profit mais la survie des communautés religieuses et l’entretien de bâtiments classés monuments historiques, de notre patrimoine.