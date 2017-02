Enregistrement pour France 2 de On a tous en nous quelque chose de Jean Yanne.

Enregistrement lundi 27 février à La Plaine Saint-Denis d'un divertissement animé par Laurent Ruquier : On a tous quelque chose en nous de Jean Yanne.

Selon le site myclap.tv, spécialisé dans le recrutement du public, Laurent Baffie, Jean-Marie Bigard et bien d 'autres seront présents.

"Une soirée qui rendra hommage au grand homme qu'était Jean Yanne. Cette soirée riche en rire et en émotions sera rythmée par de nombreuses images cultes et anecdotes de nos invités."

Pour rappel, le DVD "Jean Yanne, reviens !" est sorti le printemps dernier. Un documentaire retrace l’itinéraire de Jean Yanne à travers des sketchs, des émissions et des interviews rares. L’on y retrouve "la bande à Yanne": Gérard Sire, Jacques Martin, Jean-Pierre Rassam, Claude Chabrol, Daniel Prévost… Produit par l’Ina, réalisé par Fabrice Gardel, Christine Bernadet et Edward Beucler. Le coffret DVD propose en bonus une sélection de sketches et de chansons de Jean Yanne (1958 à 1970) parmi lesquels La circulation à Rome, Le Permis de conduire ou encore L’Absinthe.