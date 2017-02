Entretien avec Bachar Al-Assad à Damas : sur Europe 1 à 8h10 et dans le 20h de TF1.

Ce jeudi, Bachar Al-Assad sera l’invité exceptionnel de TF1 et d'Europe 1 pour une interview exclusive. Quelques semaines après la reprise d’Alep et à l’heure où les discussions pour la paix entre les rebelles et le régime syrien se déroulent à Astana.

Michel Scott, éditorialiste chargé de l’actualité internationale à TF1 et Fabien Namias, directeur de l’information d’Europe 1, se sont rendus à Damas pour interroger le président de la République arabe syrienne. Cet entretien sera diffusé dans La matinale d’Europe 1, ce jeudi 16 février à 8h10, dans le JT de 20h de Gilles Bouleau et en intégralité sur LCI, canal 26 de la TNT, dès 20h00.

L’intégralité sera à retrouver dès 20h sur LCI.fr et sur Europe1.fr.

Europe1.fr proposera un dossier spécial, LCI.fr proposera également tout au long de la journée un décryptage et les coulisses de cette interview, racontées par Michel Scott.

Au cours de cet entretien, Bachar Al-Assad revient sur ses relations avec l'Iran, la Russie et la place des occidentaux dans le conflit. Il est aussi interrogé sur les détentions, tortures, assassinats qui lui sont reprochés. Bachar Al-Assad évoque François Hollande, l'élection présidentielle en France et plus généralement ses relations avec notre pays.