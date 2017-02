Entretien exclusif avec Roger Federer ce mardi dans L'Équipe.

Roger Federer, vainqueur de l’Open d’Australie, détenteur de dix-huit titres du Grand Chelem, a accordé une interview exclusive à L’Équipe dans laquelle il parle longuement de son rapport au travail et à l’entraînement, de son plaisir de jouer encore à 35 ans, et de son avenir.

Extraits :

« Quand je suis devenu n°1 mondial, je n’ai pas chassé tous les tournois possibles. J’avais des demandes pour jouer partout et j’ai dit non à 90%. La gestion de la programmation, de ma vie privée, de ma vie professionnelle et de mon tennis m’a permis de garder le feu, l’amour de mon sport et de rester fit »

« Qu’est-ce qui se passe si je ne peux pas jouer l’Australian l’année prochaine ? Je ne sais pas si je serai là. J’espère mais il n’y a pas de garantie »