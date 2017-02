Erdogan, le pouvoir à tout prix ? Documentaire et débat le 13 mars sur LCP.

Documentaire suivi d’un débat consacrés à Erdogan le lundi 13 mars dès 20h35 sur LCP - Assemblée Nationale.

Document réalisé par Gilles Cayatte et Guillaume Perrier.

À l'heure où la guerre et ses tragédies embrasent le Moyen-Orient, le président de la République turque Recep Tayyip Erdogan est devenu l’une des personnalités incontournables dans le jeu des nations, l'une des plus contestées aussi. Parvenu au pouvoir en 2003, en tant que Premier ministre, il s'est d'abord imposé aux yeux du monde comme un dirigeant moderniste d'un genre nouveau. Pro-européen et libéral mais prônant l'islam politique, ce chef charismatique rebat les cartes du jeu national en arrachant l’État au contrôle de l’armée, en concédant aux Kurdes une certaine dose d’autonomie culturelle et en renouant avec la tradition ottomane dans toute la région. À l'extérieur, il semble chercher une "troisième voie", entre coopération et distanciation avec l'Occident.

Parallèlement, il renforce peu à peu son pouvoir et fait preuve d’une grande dureté face à ceux qui s’opposent à lui. Depuis les élections de novembre 2015, qui ont redonné à l'AKP la majorité absolue au Parlement, et plus encore depuis qu'il a déjoué, le 15 juillet dernier, une tentative de coup d’État, sa dérive autoritaire semble s'accélérer. Un despote d’un genre nouveau est-il en train de naître ?

En Turquie, aux États-Unis et en Allemagne, les réalisateurs se sont entretenus avec de nombreux partisans et adversaires d’Erdogan. Ils ont notamment recueilli le témoignage exceptionnel de son ancien allié, Fethullah Gülen, que le président turc accuse d'avoir fomenté le coup d'État depuis son exil américain. Cette enquête très documentée dresse ainsi le portrait intime et politique d'un homme saisi par l’ivresse du pouvoir.

Puis à 21h35, débat animé par Jean-Pierre Gratien. Avec :

Christophe Bouillon, député PS de Seine-Maritime, président du groupe d’amitié France-Turquie.

Gilles Cayatte, co-réalisateur du documentaire.

Ali Kazancigil, politologue franco-turc.

Dorothée Schmid, responsable du programme Turquie Contemporaine à l'IFRI.