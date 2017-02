Étudiants, tous dopés ? Enquête diffusé sur Planète+.

Sous le radar, produit par Premières lignes / Luc Hermann & Paul Moreira, devient le nouveau rendez-vous mensuel évènementiel de Planète+ Crime Investigation. Par les producteurs de Cash Investigation.

Première enquête proposée : Étudiants, tous dopés ? Par Alexandra Colineau. Diffusion le lundi 6 mars 2017 à 21h00.

Pression des parents, pression financière, pression des classes préparatoires, des grandes écoles et même de la fac : la volonté d’avoir un bon diplôme pousse des étudiants à tout risquer pour défendre leur place et avoir une chance de monter dans l’ascenseur social. Ce culte de la performance a donc fini par engendrer des pratiques dopantes. Aujourd’hui, on ne consomme plus seulement des drogues pour s’échapper ou pour s’amuser : on consomme des drogues pour assurer.

Grâce à une multitude d’images, de réseaux sociaux et de sites trouvés sur internet, la collection Sous le radar a pu remonter les filières d’approvisionnement et enquêter sur ces drogues de la réussite. De la Ritaline contre les troubles de l’attention, du Modafinil contre la narcolepsie, du Piracetam contre l’Alzheimer… ces médicaments ont des indications précises et s’adressent à des malades spécifiques. Pourtant, des étudiants, sains de corps et d’esprit, en absorbent occasionnellement ou régulièrement, et en font un usage détourné afin de faire face à la pression des examens et concours, de réviser plus longtemps, d’être plus concentrés.

En toute illégalité, ces médicaments se revendent sous le manteau ou via internet. Sur les réseaux sociaux circulent même de nombreuses vidéos vantant les « mérites » de ces molécules. Le plus souvent, derrière ces groupes Facebook ou ces chaînes Youtube se cachent les revendeurs eux-mêmes qui profitent de cette publicité pour renvoyer les internautes vers leurs sites marchands. Ces dealers s’étant fourni parfois directement auprès de laboratoires pharmaceutiques.

Quelles répercussions sur la santé entraîne ce détournement de médicaments ? Quels sont les fournisseurs de ce marché parallèle ? Les étudiants sont-ils protégés face à l’arrivée de ces drogues sur les campus ?

Parallèlement, se développe un marché à l’avenir radieux, celui des Nootropics. Ce terme désigne tous les produits qui ont un effet cognitif. Des vitamines aux médicaments en passant par les nutriments et les plantes, il existe des centaines de Nootropics. Aux Etats-Unis, des sociétés émergent et vendent, cette fois-ci légalement, toutes sortes de poudres et pilules « miracles » pour être soi-disant plus intelligent, plus rapide, plus concentré et donc plus apte à réussir dans la vie. Que contiennent ces produits aux effets prometteurs ? Sont-ils efficaces et sans danger ?