Magazine mensuel de la rédaction de France 3, préparé par Véronique Auger et Hervé Dhinaut, "Avenue de l'Europe, le mag" est programmé à 23h30 ce mercredi 15 février. Thème : Europe / Russie : des bruits de bottes.

Il n’y a jamais eu autant de grandes manœuvres militaires à l’est de l’Union européenne. Le 12 janvier dernier, 3500 GI’s américains ont quitté l’Allemagne pour la Pologne se rapprochant de la frontière avec la Russie. De son côté, Vladimir Poutine aurait décidé d’installer 500 missiles iskander dans l’enclave de Kaliningrad, à quelques encablures de Varsovie et de Berlin. Les Européens doivent ils prendre au sérieux ces bruits de bottes ? Reportages en Lituanie, Kaliningrad, Pologne et à Saint Pétersbourg en Russie.

Invité :Dominique de Villepin, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de l’Intérieur, ancien Premier ministre et auteur de « Mémoire de paix pour temps de guerre » publié chez Grasset. Il répondra aux questions de Véronique Auger et de Laurent Marchand, éditorialiste à Ouest France et sera interpellé par Vladimir Fedorovski qui sortira en mars chez Stock « Poutine de A à Z ».

Les reportages :

Lituanie / Kaliningrad : les frères ennemis. L’arrivée des troupes russes en Ukraine en 2014 a déclenché le signal d’alarme. Les Lituaniens angoissent à l’idée d’être les prochains sur la liste. Les citoyens s’y préparent et s’organisent en milices privées. La Présidente Dalia Grybauskaité a rétabli un service militaire et diffuse des petits livrets de défense passive dans lesquels on apprend aux mères de famille à reconnaître un tank russe. Il faut dire que leur pays touche Kaliningrad, une enclave russe sur-militarisée et dont les habitants sont farouchement pro-Poutine. Frédérique Maillard-Laudisa et Denis Bassompierre ont réussi à aller des deux côtés de cette frontière à haut risque.

La Pologne aux avant-postes. L’attaque de Vladimir Poutine en Ukraine obsède également les Polonais. Le gouvernement a conclu un accord de protection avec Barak Obama. Une partie de la population est chauffée à blanc contre le voisin russe par Jaroslaw Kaczynski, l’actuel président du parti au pouvoir. Chaque 10 du mois, il organise une célébration religieuse à la mémoire de son jumeau, Lech, tué dans un accident d’avion en Russie. Pour lui, il ne s’agit pas d’un accident mais d’un attentat fomenté par Moscou. Hugues Huet et Yvon Bodin ont suivi l’arrivée des GI’s américains sur le territoire polonais.