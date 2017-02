Eurosport propose à ses abonnés l'intégralité des 8èmes de finale de Coupe de France.

De ce mardi 28 février au jeudi 2 mars, Eurosport propose à ses abonnés de ne rien rater des 8èmes de finale de Coupe de France. Le PSG, tenant du titre, se déplace à NIORT, pensionnaire de Ligue 2, lors de ces 8èmes de finale. Un match piège pour les Parisiens au Stade René Gaillard, car les Chamois feront tout pour créer l’exploit de l’année en Coupe de France.

Alors qu’il ne reste plus que 3 tours avant la Finale, les petits poucets sont toujours présents. Deux clubs de CFA : BERGERAC et FREJUS ST RAPHAËL, qui auront fort à faire car ils reçoivent respectivement LILLE (L1) et AUXERRE (L2).

Les abonnés pourront suivre 7 rencontres en direct et en exclusivité dont un multiplex, sur Eurosport 1, Eurosport 2 et Eurosport 360. Le multiplex du mercredi sera animé par Gaëlle MILLION accompagnée de Reginald BECQUE et des illustrations du dessinateur DADOU.

Ce mardi 28 février à 18H00, deux rencontres seront à suivre en simultané sur Eurosport 1 et Eurosport 2 : CA BASTIA / ANGERS, commentée par Lionel CHARBONNIER et Louis-Pierre FRILEUX ; et FREJUS ST RAPHAEL / AUXERRE, commentée par Aline RIERA et Jean-Charles BARES.

A 21H00 sur Eurosport 2, les abonnés retrouveront Alain BOGHOSSIAN et Christophe BUREAU aux commentaires de BORDEAUX / LORIENT,

Mercredi 1er mars à 18H30, NIORT / PSG sera diffusé sur Eurosport 1. Le match sera commenté par Alain BOGHOSSIAN et Christophe BUREAU. Les temps-forts de la rencontre seront également à suivre sur Eurosport 2 en simultané. Les 2 autres matchs du multiplex seront également à retrouver en intégralité sur Eurosport 360. AVRANCHES / STRASBOURG sera commenté par Yves DEROFF et Louis-Pierre FRILEUX. La rencontre QUEVILLY / GUINGAMP sera quant à elle commentée par Denis TROCH et Rémy TISSIER. A 00h00, les abonnés retrouveront un grand format de la rencontre MARSEILLE / MONACO sur Eurosport 2.

Jeudi 2 mars à 21H00 sur Eurosport 2, Alain BOGHOSSIAN et Christophe BUREAU feront vivre en direct la dernière rencontre de ces 8èmes opposant BERGERAC à LILLE.