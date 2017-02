Ex Miss Belgique, Tatiana Silva rejoint le service météo de TF1/LCI.

Le Groupe TF1 annonce dans un communiqué l’arrivée de Tatiana Silva, qui rejoindra très prochainement le service météo TF1/LCI dirigé par Evelyne Dhéliat.

Elle prendra ses fonctions à la présentation des bulletins météo de TF1 et de LCI à partir du mois de mars.

Catherine Nayl, DGA en charge de l’information Groupe TF1 : «Evelyne Dhéliat et moi-même sommes ravies d’accueillir Tatiana Silva. Depuis plusieurs années, elle a su se forger une belle expérience à la présentation de la météo et nous a convaincues par son enthousiasme, sa motivation et sa maîtrise du métier.»

Née à Bruxelles le 5 février 1985, et actuellement présentatrice météo sur des chaînes belges et françaises, Tatiana Silva a fait ses débuts à la télévision sur la chaîne RTBF en 2009. Elle a animé sur cette antenne plusieurs émissions, en particulier « Printemps, grandeur nature », un grand rendez-vous éco-citoyen, et propose encore aujourd’hui une chronique mensuelle culturelle dans l’émission « C’est du Belge », ainsi qu’une chronique hebdomadaire axée sur le bien-être et le développement durable dans le magazine «Vis ta mine».

Elue Miss Belgique en 2005, elle a mis sa notoriété au service de plusieurs associations caritatives. Aujourd’hui, elle est ambassadrice de l’UNICEF.