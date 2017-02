Faut pas rêver dans le grand nord canadien ce mercredi sur France 3.

Ce mercredi 8 février en première partie de soirée sur France 3, Philippe Gougler nous emmène dans le Grand Nord canadien, au cœur de l’hiver dans des paysages féeriques !

La neige et la glace comme un écrin apparemment figé pour ces aventuriers qui ont choisi de vivre loin de la ville, au contact d’une nature sauvage étonnante. "Ici, c'est un paradis, mais il ne faut pas le dire !" Le sourire de Bob en dit long et c’est avec lui que Philippe commence son voyage, dans le Yukon. Bob est ouvreur de piste, spécialiste de la survie en eau glacée. Tous ceux qui veulent travailler sur la glace doivent passer entre ses mains pour acquérir la culture de l’hiver. “Ici, vous pouvez faire des kilomètres et des kilomètres sans croiser personne. Les étendues sont immenses mais je me sens beaucoup moins seul ici que si j’habitais dans une grande ville !”

La ville, c’est ce qu’ont voulu fuir les habitants de Yellowknife. Ils vivent sur un lac gelé 6 mois par an... Ici, pas de taxe et la liberté est totale, sous les ciels constellés d’aurores boréales. Les “Givrés du lac” ne manquent pas de ressources, à commencer par la solidarité ! "Je fais le plus beau métier du monde" L’aveu vient de Marcelle. Autour d’elle et de Philippe, une dizaine de chiens se préparent à partir à l’entraînement. Marcelle est musher, comprenez éleveuse de chiens de traineaux. Elle aussi a fait le choix de la nature, loin de tout… Sauf de son mari Gilles ! Leur vie est une aventure au quotidien, que Philippe va découvrir, à commencer par la conduite d’un traineau tiré par six chiens, avec des pointes à plus de 15km heure !

Le Grand Nord est très peu peuplé. Dans certains secteurs, à peine un habitant au kilomètre carré. Alors, croiser des Inuits, plongeurs sous la banquise, est une chance, un privilège ! Ils plongent sous la glace au péril de leur vie pour pêcher les clams, une friandise pour eux. À 1 dollar pièce, l’occasion d’arrondir les fins de mois ! Et puis il y a les trappeurs, comme Emily. Ceux qui, en osmose avec la nature, passent l’hiver à traquer le castor. Et quand Emily ne « trappe » pas, elle met sa connaissance de la traque et du Grand Nord au service de la science. Dans un vaste plan de recensement du glouton, « le diable des forets », en voie de disparition dans le Grand Nord canadien.

Une rencontre au hasard dans les rues de Dawson City, au nord du Yukon. Il fait moins 30° celsius et Philippe fait la connaissance du caractère trempé des gens du Grand Nord. Ici, comme il y a un siècle, on cherche encore la pépite qui changera la vie ! Dawson City, c’est la ruée vers l’or au quotidien, sauf l’hiver ! Tout est bloqué mais tout rappelle cette fièvre liée aux fantasmes les plus fous. Ambiance western, avec ses saloons, sa musique et ses légendes… Comme celle de l’orteil gelé que Philippe s’apprête à découvrir courageusement. Dans ce décor incroyable, il ne manque plus que les bisons. Ils sont là en fait, ils se cachent, par milliers ! Alors qu’ils avaient disparu, les autorités du Yukon ont décidé de les réintroduire. Et ça a marché… Un peu trop bien même !

Crédit photo © Faut pas rêver.