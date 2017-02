France Télévisions : le projet d’offre de vidéo à la demande par abonnement validé par le C.A.

France Télévisions a présenté hier à son conseil d’administration son projet d’offre de vidéo à la demande par abonnement (VàDA), qui sera déployé à l’automne.

Cette offre par abonnement reposera sur un modèle de partenariat inédit avec les principaux groupes producteurs-distributeurs en fiction et en animation qui travaillent avec France Télévisions et sera portée par une nouvelle filiale commerciale du groupe France Télévisions. Elle permettra de faire rayonner le meilleur de la création française en répondant aux nouveaux usages du public, au-delà de l’offre vidéo gratuite et à la demande à l’acte dont la refonte et le renforcement doivent intervenir début mai 2017.

A l’unanimité, le Conseil d’administration a donné mandat à la Présidente de France Télévisions pour engager, dans le respect du cadre économique global du COM et de l’objectif d’équilibre des comptes prévu par le budget 2017, tous les travaux nécessaires au lancement de cette offre.