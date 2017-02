France Télévisions partenaire TV du Comité National Olympique et Sportif Français pour 2017-2020.

Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) et le Groupe France Télévisions annoncent, à un an de l’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver de PyeongChang 2018, la conclusion d’un accord de partenariat TV pour la durée de l’Olympiade 2017-2020.

Diffuseur historique des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver et d’été, ainsi que de nombreux événements sportifs majeurs (Roland-Garros, Tour de France, Tournoi des 6 Nations, etc.) et des Championnats du Monde et/ou d’Europe de plusieurs sports olympiques (athlétisme, cyclisme, natation, patinage, ski, etc.), détenteur des droits de retransmission des Jeux Olympiques 2018 et 2020, France Télévisions a été choisi comme partenaire TV du CNOSF pour la période 2017-2020.

Dans le cadre de ce partenariat, France Télévisions s’engage à la fois à contribuer à la promotion et à la médiatisation du sport français à travers l’offre sportive de ses antennes nationales, régionales et ultramarines et de ses services numériques et à renforcer de manière très significative, à travers un volume de diffusion accru en matière de magazines et de retransmissions, l’espace consacré sur ses antennes au sport, dans toute la diversité de ses disciplines.

Le Groupe France Télévisions participera également, aux côtés notamment du CNOSF, au financement de la production des programmes qui seront réalisés dans le cadre de ce partenariat. Pour le CNOSF, cet accord avec le partenaire naturel et historique du sport français sera, par l’ouverture accrue qu’il apporte sur les chaines du Groupe France Télévisions, l’occasion de mieux valoriser encore l’ensemble des sports auprès du grand public, de concert avec leurs fédérations nationales respectives.

Delphine Ernotte Cunci, présidente – directrice générale de France Télévisions : « Nous sommes très heureux de voir se renforcer, à travers ce partenariat avec le CNOSF, les liens entre France Télévisions et le sport français et la vocation de « plus grand terrain de sport » qui est inscrite au cœur de nos missions de service public et que nous mettons chaque année en pratique grâce au « bouquet » de nos antennes nationales, régionales et ultramarines et à notre offre numérique. Au moment où toute la France se mobilise avec enthousiasme derrière la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le Groupe France Télévisions est très fier de contribuer, par cet accord, au renforcement de l’exposition du sport français dans toute sa richesse et sa diversité. »

Denis Masseglia, président du CNOSF : « Le CNOSF est très fier d’annoncer la conclusion de ce partenariat avec le Groupe France Télévisions. A travers cet accord, le CNOSF réaffirme sa volonté de longue date de promouvoir la richesse et la diversité du sport français, auprès de tous les téléspectateurs et amateurs de sport. Profitons ensemble, avec toutes les fédérations sportives, de cette opportunité de médiatiser encore mieux et plus tous nos sports, disciplines et athlètes. A l’horizon Paris 2024, faisons avec cet accord avancer le projet de faire passer la France d’une nation de sportifs à une nation sportive. »