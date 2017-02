Franceinfo lance 4 chaînes YouTube, dont L'instant Détox.

Le groupe France Télévisions communique que Franceinfo lance 4 chaînes YouTube incarnées par des journalistes de L’instant module, nouveau rendez-vous de la chaîne qui propose un regard différencié sur l'information, du lundi au vendredi, de 18h36 à 18h59, depuis le 20 février. Présentée par Adrien Rohard et sa bande, cette nouvelle émission dans la tranche du 18h-20h offre un traitement original de l'actualité à travers une sélection de modules avec un ton et un regard décalé et des formats originaux.

4 chaînes YouTube autour des journalistes Ben Barnier, Lisa Beaujour, Julien Pain, Linh-Lan Dao et de leur modules :

> Gonzo Ben de Ben Barnier. SDF californien ou parisien, chef étoilé ou futur imam… Ben Barnier se met dans la peau de ceux qu'il interview. L’esprit “gonzo” vient des Etats-Unis, c’est un journalisme subjectif, embarqué et engagé.

> Le monde de Lisa de Lisa Beaujour. Au programme, société, économie, politique, avec toujours un principe : informer sérieusement sans se prendre au sérieux.

> L'instant détox de Julien Pain. Votre timeline est de plus en plus remplie d’intox, de « hoax », de préjugés ? Alors pour combattre ces fausses infos, Julien a décidé de se bouger et de sortir dans la rue.

> Draw my news de Linh-Lan Dao. Parce qu’il y a des choses qui se racontent mieux en dessins … On vous croque l’actualité avec une pointe d’humour et d’inspiration manga.

Le lancement de ces 4 chaînes YouTube s’inscrit dans la stratégie de franceinfo de croissance de ses audiences vidéo et de développement de communautés autour de son offre d'information globale, en capitalisant sur des contenus riches et incarnés.