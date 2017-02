Ce mercredi matin, l'humoriste Nicolas Canteloup est revenu dans sa pastille quotidienne sur Europe 1 sur les violences policières subies par Théo à Aulnay. En empruntant la voix de François Hollande.

C'est d'une énorme finesse...Morceaux choisis :

"Le rôle de la police, ce n'est pas de mettre des matraques dans les fesses. Maintenant, je tiens à m'adresser à la population gay de ce pays : une population qui me tient particulièrement à coeur car c'est moi, je tiens à le rappeler, qui ai fait le mariage gay (...). Amis gays, ce n'est pas la peine non plus de chercher un deux pièces sur Aulnay centre. La police ne recommencera plus. C'était un accident, je tiens à le préciser. Pas une pratique courante sur Aulnay-sous-Bois".

"J'ai rendu possible le mariage gay. Donc (...) si Théo, après réflexion, se découvre des sentiments pour le policer qui lui a introduit la matraque, ils pourront grâce à moi s'épouser. En toute légalité".