Première diffusion en France du programme Gordon Ramsay : les recettes de Matilda : dès le dimanche 12 mars à 10h25 sur la chaîne Paris Première.

Matilda, alias Tilly, la cadette du chef très médiatique Gordon Ramsay, anime cette nouvelle série mettant en scène le clan Ramsay. "Brillante, talentueuse et suivant les traces de son paternel, Matilda n'hésite pas à user de créativité pour épater ses convives. À chaque épisode, elle propose 3 plats".

Dans le premier épisode, Matilda et le clan Ramsay quittent le Royaume-Uni pour des vacances à Los Angeles, en Californie. Après un arrêt à Hollywood Hills pour observer l'enseigne la plus connue du monde, Matilda propose un menu aux saveurs américaines : de délicieux burgers auxquels elle ajoute sa touche personnelle, des frites au paprika fumé en accompagnement, et des biscuits-sandwichs en dessert...

Crédit photo © All3Media.