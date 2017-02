Hommage à Al Jarreau mardi sur France Ô : document et concert.

Belle réactivité du groupe France Télévisions : France Ô rend hommage au chanteur Al Jarreau en modifiant sa grille mardi 14 février, à partir de 22h25, avec le documentaire "Al Jarreau l'enchanteur", suivi de son concert enregistré à l'Olympia, le 22 juin 2015.

« Al Jarreau l’enchanteur » (22h25)

Documentaire de Thierry Guedj

En remplacement de la fiction « le roman de Georgette »

Ce documentaire dresse le portrait et revient sur le parcours d'Al Jarreau, musicien et chanteur atypique : Le temps du film, nous accompagnerons le chanteur Al Jarreau en Amérique et en Europe, à l'occasion d'émouvantes retrouvailles avec son passé. Portant un regard chaleureux sur les lieux évocateurs de son parcours de vie, il retourne ainsi aux sources de son histoire. Ce voyage à rebours nous fournit la matière d'un portrait intime de l'homme, inscrit dans l'Histoire de la société américaine, apportant un éclairage nouveau sur son oeuvre.

Al Jarreau à l’Olympia (23h35)

Nous retrouvons le jazzman américain face à son public avec un récital enjoué lors de son passage à l’Olympia, le 29 juin 2015.

Eternel béret vissé sur la tête, baptisé "la voix de la polyvalence", Al Jarreau est l'un des meilleurs chanteurs de sa génération, l'un des plus polyvalents et reconnus de la musique moderne, le seul artiste à avoir remporté le titre du meilleur chanteur dans trois catégories différentes : jazz, pop et R'n'B. Abolissant les frontières musicales, Al Jarreau n'aura eu de cesse d'être un expérimentateur averti, servi par une voix hors norme, faite de modulations exceptionnelles. Après quelques années d'absence, Al Jarreau rend hommage à l'Olympia, à son ami George Duke, et interprète également, quelques-uns de ses nombreux succès qui font le tour de la planète depuis 40 ans.

Crédit photo © Portrait & Compagnie.