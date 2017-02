Immersion inédite en Sibérie le 5 mars sur M6.

Un documentaire de Delphine Cinier (Tony Comiti Productions) diffusé le dimanche 5 mars à 23 heures sur M6. Présenté par Bernard de La Villardière.

C’est l’une des terres les plus vastes du monde (treize millions de kilomètres carrés, plus de vingt fois la France) et aussi l’une des plus hostiles. L’hiver sibérien fait chuter le thermomètre jusqu’à -60°C et la nuit polaire dure de trois à quatre mois.

Les équipes d’Enquête Exclusive se sont rendues à Iakoutsk, au nord de la Sibérie, la ville la plus froide du monde. Les conditions de vie, éprouvantes, plongent les 300 000 habitants dans un enfer quotidien. Etre bloqué dehors, ou perdre connaissance dans la rue, c’est risquer de mourir gelé en quelques minutes. L’hiver dernier, 150 habitants sont morts de froid et les amputations (mains, pieds) sont presque quotidiennes. Nous suivrons le quotidien de Christophe, jeune Français, installé depuis trois ans à Iakoutsk.

Encore plus au nord, à 300 km au-delà du cercle polaire, les territoires les plus reculés de Sibérie cachent des zones très fermées et même des villes interdites. En exclusivité, l'équipe de ce reportage a pu filmer Norilsk, réputée pour être l’une des villes les plus polluées au monde. Norilsk est un ancien goulag stalinien qui abrite la plus grande usine de nickel russe. Le précieux minerai se cache dans les entrailles de la terre, à 800 mètres de profondeur. Des conditions extrêmes pour une ville-usine, en dehors du temps et loin des regards.

Pour échapper à ces contrées inhospitalières, des millions de jeunes russes affluent vers la capitale, Novossibirsk. La ville incarne modernité et richesse pour les Sibériens. Bien loin de l’imaginaire des forêts de Sibérie et de la vie à la dure. Enquête Exclusive a suivi un groupe d’étudiantes décomplexées...

Crédit photo © Benjamin Decoin - M6.