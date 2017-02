KUNGS et AMIR sont les lauréats du Prix Talents W9.

Lundi se tenait la 5ème édition du « PRIX TALENTS W9 » au Théâtre des Sablons. Ce prix musical organisé par H.O.M.E et W9 récompense un jeune talent de la scène musicale française sur deux critères : la qualité de son album et sa prestation live lors de la cérémonie.

Pour cette 5ème édition, le Président BENJAMIN BIOLAY ainsi que les membres de son jury, composé d’artistes et de professionnels de la musique avaient sélectionnés 10 talents : Amir, Broken Back, Claudio Capéo, Cocoon, Imany, Kungs, La Femme, MHD, Mome, et Paradis. A l’issue de la cérémonie, KUNGS est le lauréat de l’édition 2017, pour le prix du Jury. En remportant ce prix, l’artiste bénéficiera d’une forte exposition sur W9 à travers notamment la diffusion d’espaces publicitaires, de passages de son clip et de prestations live dans les émissions de la chaîne.

Un prix spécial du public a été décerné lors de la cérémonie. Les internautes ont ainsi pu voter pour leur artiste préféré et c'est sans surprise Amir qui a remporté le trophée.

Crédit photo © Nicolas Gouhier - W9.