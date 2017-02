L'affiche de la comédie Gangsterdam avec Kev Adams.

En attendant la bande-annonce en début de semaine prochaine, voici l'affiche de Gangsterdam. Comédie en salles fin mars.

Film de Romain Lévy (Radiostars). Avec Kev Adams, Côme Levin, Manon Azem, Hubert Koundé, Mona Walravens, Alex Hendrickx, Ido Mosseri, Patrick Timsit, Manu Payet et Rutger Hauer.

Ruben, Durex et Nora sont tous les trois étudiants en dernière année de fac. Par manque de confiance en lui, Ruben a déjà raté une fois ses examens. Même problème avec Nora, à qui il n'ose avouer ses sentiments. Et ce n'est pas Durex son ami d’enfance, le type le plus gênant au monde, qui va l’aider…

Lorsqu’il découvre que Nora est aussi dealeuse et qu’elle part pour Amsterdam afin de ramener un tout nouveau type de drogue, Ruben prend son courage à deux mains et décide de l’accompagner. Ce voyage à Amsterdam, c’est le cadre idéal pour séduire enfin Nora, dommage pour lui que Durex s’incruste dans l’aventure. Alors que tous les trois découvrent la capitale la plus dingue d’Europe, leur vie va franchement se compliquer quand ils vont réaliser que la drogue qu’ils viennent de récupérer appartient aux plus grands criminels d’Amsterdam…Très vite Ruben, Durex et Nora vont comprendre que pour retrouver leur vie d’avant, ils vont devoir cesser d’être des blaireaux, pour devenir de vrais héros.