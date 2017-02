Du 31 mars au 10 septembre 2017 : Art Ludique-Le Musée, en collaboration avec DC Entertainment et avec la participation de Warner Bros. Consumer Products présente “L’Art de DC – L’Aube des Super-Héros” : une exposition unique au monde qui rend hommage à l’histoire de DC et à ses iconiques Super-Héros et Super-Vilains tels que Superman, Batman, Wonder Woman et le Joker.

Création originale de l’équipe d’Art Ludique-Le Musée, “L’Art de DC – L’Aube des Super-Héros” dévoile plus de 250 planches originales historiques, plus de 300 œuvres de recherches pour le cinéma et de nombreux costumes et accessoires véritables des films. On pourra y découvrir les dessins originaux de création des super-héros et super-vilains de l’écurie DC ainsi que des scènes et lieux iconiques imaginés par des artistes de grand renom parmi lesquels Bob Kane, Neal Adams, Frank Miller, Jim Lee, Alex Ross et de nombreux autres…

On admirera également les costumes authentiques créés pour les grands films DC tels que le costume mythique porté par Christopher Reeve dans Superman ou le fameux costume porté par Lynda Carter dans Wonder Woman dans les années 1970. Seront également présentés les costumes et accessoires créés pour les films de Zack Snyder, Tim Burton, Joel Schumacher et Christopher Nolan ainsi que ceux du film Wonder Woman qui sortira en salles le 2 juin prochain.

Pour la première fois au monde, cette exposition met en scène près d’un siècle de dynamiques artistiques, qui ont suivi la genèse d’un genre novateur, imaginé par deux adolescents de Cleveland, Joe Schuster et Jerry Siegel, créateurs de Superman.