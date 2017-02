L'enduro du Touquet en direct ce dimanche 5 février.

L’Enduropale, c'est ce week-end au Touquet avec près de douze kilomètres de pistes, 1500 pilotes sur les plages de la Côte d’Opale et plus de 200 000 spectateurs pour une ambiance garantie.

Cette année, l’événement est marqué par l’arrivée de nouveautés : de nouvelles courses, des changements de sens dans les parcours, une ligne d’arrivée déplacée et un village transformé. Des vagues, des chicanes et des virages vélodrome sont aménagés pour corser la compétition et créer davantage de spectacle !

Du côté des pilotes, nous retrouvons le Français et favori Adrien Van Beveren tout juste revenu de son Dakar où il a terminé quatrième. Tenant du titre et avec trois victoires consécutives, le jeune champion conservera-t-il son leadership ?

A vivre en direct sur L'Équipe dès 11 heures dimanche. Plus de 3 heures de show. Accompagnés de France Pierron sur le terrain, Denis Guérin et Sergei Potisek seront aux commentaires de ce rendez-vous annuel.